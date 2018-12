Verantwortlicher schwer zu ermitteln

Was vielen allerdings nicht klar ist: Die MK Notservice GmbH, die auch unter Schlossauf.de zu finden ist, ist eine Vermittlerfirma und führt die Aufträge gar nicht selber aus.

So wurde auch Ricarda S.' Fall an den Sub-Unternehmer Tolga Guda in Bonn weitergeleitet. Dieser gab den Auftrag dann wieder weiter. Wer am Ende den Auftrag in München ausführte, weiß Frau S. nicht.

Der Mann nannte weder seinen Namen, noch legte er seine Kontaktinformation auf der Rechnung dar. Auf AZ-Nachfrage war beim Schlüsseldienst bis Redaktionsschluss auch kein Verantwortlicher zu erreichen.

Anzeige bei der Polizei aufgegeben

Ricarda S. hofft jetzt, dass sie das Geld vielleicht zurückerstattet bekommen kann, bei der Polizei hat sie schon Anzeige erstattet. Doch die Ermittlungen werden sicher noch einige Zeit dauern. Deshalb wird Ricarda S. ihr Geld wohl auch nicht mehr vor Weihnachten wiederbekommen.

