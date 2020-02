Was bedeutet das?

Dabei werden die Klitoris und die inneren Schamlippen entfernt, anschließend wird alles zusammengenäht. Es bleibt eine fünf bis sieben Millimeter große Öffnung übrig.

Wie rechtfertigen Befürworter diese Grausamkeit?

Einerseits damit, dass es eben schon immer so war. Ich habe mit Menschen gesprochen und gesagt: "Ihr macht einen Menschen kaputt!" Aber in diesen Gesellschaften hat man nur als beschnittenes Mädchen einen Wert. Die Mutter ist verantwortlich dafür, dass das Mädchen jungfräulich und gut erzogen in die Ehe geht. Durch die Beschneidung soll die weibliche Sexualität kontrolliert und zugleich verhindert werden, dass die Frauen Lust auf Sex haben und vielleicht am Ende sogar fremdgehen. Es wird ganz bewusst gegen die Sexualität der Frau gekämpft.

Auch in Peru und Südamerika werden Frauen beschnitten

Kann man eingrenzen, wo diese Praktik vollzogen wird?

Früher ging man von 28 afrikanische Ländern aus. Die globale Bewegung aber hat die Beschneidung ausgebreitet. Es sind Länder dazugekommen, wo wir das vorher gar nicht angenommen haben.

Welche zum Beispiel?

Etwa Peru in Südamerika. Ich habe auch schon in Sri Lanka eine beschnittene Frau kennengelernt.

Was löst die Beschneidung bei Mädchen aus?

Einen seelischen und körperlichen Schock. Diese kleinen Kinder werden ohne Narkose und überfallartig beschnitten. Denn es ist ein Tabuthema, es wird nicht darüber gesprochen. Die Kinder werden oft hereingelegt. Ihnen wird weisgemacht, man gehe etwa zum Einkaufen. Dann schnappt man sie und beschneidet sie. Der Schock, die Schmerzen, der Betrug – es kommt alles zusammen.

Bildung statt Beschneidung: Korn kämpft mit Petition

Wie kämpfen Sie dagegen an?

Die Menschen müssen aufgeklärt werden, auch in Deutschland! Unser Slogan ist: Bildung statt Beschneidung. Die Mütter sollen verstehen: Die Tochter ist nicht auf die Ehe, auf einen Mann beschränkt, sondern sie ist selbstständig und kann auch ohne Mann überleben. Das muss verstanden werden. Das bedeutet sehr viel Arbeit, immer wieder von vorne anfangen und daran erinnern, dass Gott das nicht möchte.

Lässt sich der Eingriff rückgängig machen?

Was weg ist, ist weg. Aber es gibt die Möglichkeit von plastischer Chirurgie.

Sie haben vorhin erwähnt, dass auch Sie als kleines Kind beschnitten wurden. Verblasst die Erinnerung an die Beschneidung irgendwann?

Bei mir verblasst diese Erinnerung nie. Diesen ersten Schnitt werde ich nie in meinem Leben vergessen, das war wie eine Explosion in meinem Kopf. Ich war sieben Jahre alt und total ahnungslos. Ich habe kurz davor gespürt, dass jetzt etwas ganz Schlimmes passieren würde – aber wohin sollte ich laufen in der somalischen Steppe? Es gibt kein Wort für diesen Schmerz. Später fühlte es sich bei der Periode an, als würde ein wildes Tier in mir wühlen. Dazu kommt: Wie erklärt man seinem Arbeitgeber, dass man jeden Monat zwei Tage vor Schmerzen ausfällt? Deswegen fühle ich ganz genau, was diese Frauen spüren. Aber aus dieser fürchterlichen Geschichte ziehe ich positive Wut und kämpfe zum Beispiel mit meiner Petition.

