Michel: "Da würde es nicht halten beziehungsweise könnte gar nicht eingesetzt werden." Auch wenn jemand raucht, Diabetes hat oder an aggressiver Parodontitis leidet, schaut es schlecht aus. "Hier sind die Risikofaktoren hoch, dass es nicht gut in den Kiefer einheilt. In diesen Fällen würde man zu einer Brücke tendieren."