Gehen die alten Mitschüler eigentlich anders mit Ihnen um, seit Sie in der DEL spielen?

Irgendwie schon, obwohl ich das gar nicht mag. Ich bin kein Star, mir ist am liebsten, wenn Sie mich einfach als den alten Freund sehen, den J.J..

Woher kommt der Name John Jason Peterka?

Peterka ist slowakisch, da hatten wir wohl Vorfahren, aber mehr weiß ich nicht. Was den Vornamen angeht: Meine Eltern sind große USA-Fans. Daher haben wir englische Namen. Meine Schwester heißt Tiffany, mein Bruder Jack.

Mit vier Jahren kam die Leidenschaft fürs Eishockey

Mit wie viel Jahren fingen Sie mit Eishockey an?

Als ich klein war, bin ich mit meinen Eltern immer mit zum Eislaufen in den Münchner Ostpark gegangen. Dort habe ich immer die Eishockeyspieler gesehen, fand das toll. Ich wollte das dann mal probieren, deshalb haben mich meine Eltern beim EHC München e.V. angemeldet. Da war ich so vier Jahre alt. Ich bin dann dabei geblieben. Ich habe auch sehr lange, intensiv Fußball gespielt, hatte teilweise zwei Spiele und Trainings am Tag. Irgendwann musste ich mich dann aber entscheiden. Und ich habe mich eben für Eishockey entschieden.

Begonnen hat bei Ihnen also alles im EHC-Nachwuchs.

Stimmt. Mit so zehn bin ich nach Bad Tölz, mit 14 dann in die Red-Bull-Akademie. Das war nicht immer leicht, ich hatte ziemliches Heimweh. Aber zum Glück kannte ich in der Akademie schon viele, das hat sehr geholfen. Meine Familie hat mich immer unglaublich unterstützt. Sie sind zu jedem Spiel nach Salzburg gefahren. Ohne sie wäre das nicht möglich gewesen.

Dabei stammen Sie gar nicht aus einer Eishockeyfamilie.

Nein, mein Dad hat nach mir mit Eishockey angefangen.

Wie talentiert ist er?

(lacht) Was soll ich dazu jetzt sagen? Ich sage mal so, mit der NHL wird es schwierig.

Das Große Ziel NHL ist nicht so unrealistisch

Bei Ihnen hingegen ist es realistisch, bereits jetzt sitzen bei den Spielen des EHC Scouts aus der NHL und beobachten Sie.

Natürlich ist es mein großes Ziel, einmal in der NHL zu spielen. Das ist mein Traum. Aber erstmal bin ich hier in München, muss mich hier beweisen. Und ich fühle mich hier wirklich sehr, sehr wohl.

Einer, der den Sprung aus München in die NHL geschafft hat, ist Dominik Kahun. Der war im Sommer wieder hier – haben Sie Ihn da ausgefragt?

Klar! Er ist schon ein Vorbild für mich. Er hat sich hochgearbeitet. Er hat mir gesagt, dass in der NHL alles viel schneller ist, dass man einfach jeden Tag hart arbeiten muss und nie mit dem Erreichten zufrieden sein darf. Das ist das Wichtigste.

Wer sind sonst Ihre Vorbilder?

Das ist seit sehr langer Zeit Patrick Kane von den Chicago Blackhawks! Mein Zimmer war mit Postern von ihm gepflastert, sein Spielstil gefällt mir einfach und seine Pässe sind schon einzigartig.

Haben Sie Kahun, der ja vergangene Saison für Chicago gespielt hat, um ein signiertes Trikot von Kane gebeten?

Leider nein.