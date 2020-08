Von "Lichtverschmutzung" spricht man, wenn der Nachthimmel künstlich erhellt und die Natur durch das Kunstlicht durcheinandergebracht wird.

Aktives Vorgehen gegen Lichtverschmutzung in Bayern

Über Städten wie München bilden sich bereits weithin sichtbare Lichtglocken: helle Halbkugeln über dem Stadtgebiet, die Hunderte Kilometer strahlen.

Das Problem: Zugvögel folgen den künstlichen Lichtern, finden keine Nahrung, schaffen es nicht in den Süden oder krachen gegen Fensterscheiben - und sterben. Insekten umschwirren Straßenlaternen bis zur völligen Erschöpfung - und sterben auch. Noch liege Deutschland im letzten Drittel bezüglich der Lichtverschmutzung im europäischen Vergleich, schätzt Philipp. Aber nach einer Studie der Universität Mainz verenden an deutschen Straßenlaternen durchschnittlich eine Milliarde Insekten - pro Nacht!

"In Deutschland haben wir zwischen acht und zehn Millionen Straßenlaternen", rechnet Philipp vor. "Pro Sommer im Jahr verlieren wir so über 100 Milliarden Insekten nur an die Straßenbeleuchtung."

Neue Lichtschutzbestimmungen seit einem Jahr

Im Bayerischen Naturschutzgesetz und im Bayerischen Immissionsschutzgesetz gibt es seit genau einem Jahr (1. August 2019) deshalb neue Beschränkungen für Außenbeleuchtungen - für Lichterketten an Hotels genauso wie für die beleuchtete Parkgarageneinfahrten. "Himmelsstrahler" bei Großereignissen sind seither verboten. Und nach dem Bayerischen Immisionsschutzgesetz dürfen Kirchen, öffentliche Gebäude wie Rathäuser und Schulen und Werbebanner an Geschäften ab 23 Uhr und bis zum Morgengrauen nicht beleuchtet werden.

Und eine Außenbeleuchtung nahe Biotopen ist - nach Art. 11a des Bayerischen Naturschutzgesetzes - nur mit einer Ausnahmegenehmigung möglich, die vom Landratsamt überprüft wird.

Private Gartenbeleuchtung und Lichtanlagen auf Fussballplätzen und in Schwimmbädern bleiben erlaubt. Aber auch im privaten Bereich lässt sich viel tun: Bewegungsmelder einbauen, Außenlichtanlagen, die nur nach unten abstrahlen, verwenden, oder zumindest warm gelbe Birnen statt dem besonders aggressiven blauen Licht installieren.

Sternenparks - die romantische Seite des Lichtschutzes

Denn viel ist uns schon jetzt nicht mehr geblieben von der Nacht. Nach Angaben der internationalen "Dark Sky Association" (IDA) sind von der Erde aus etwa 6.000 Sterne sichtbar. Mit bloßem Auge könnte man immerhin 2.500 sehen. Doch durch die Lichtverschmutzung ist diese Zahl auf nur 250 geschrumpft. Zusammen mit der UNESCO zertifiziert die IDA die dunkelsten Orte der Erde als Sternenpark, eine besondere Form des Naturschutzgebiets. Die meisten dieser Lichtschutzzonen liegen in den USA, in den großen Nationalparks. In Deutschland gibt es gerade drei, und nur einen einzigen in Bayern, auf der Winklmoosalm - durch eine Initiative der "Paten der Nacht".

Wissenschaftler erheben hier Daten über die Entwicklung und Auswirkung der Lichtverschmutzung, nächtliche Führungen sollen Wanderer für die Problematik sensibilisieren - und lassen sie mit Eindrücken fürs Leben zurück.

"Meine Führungen sind ein Astronomiekurs unter freiem Himmel", sagt Philipp und zeichnet mit dem ausgestreckten Arm den Schweif des Kometen nach, der inzwischen noch heller strahlt. "Es geht darum, wie Mondphasen zustande kommen, wieso Planeten nicht immer zu sehen sind, wann man das eigene Sternzeichen am Himmel findet und was das mit der Sonne zu tun hat." Im Laufe der Zeit hat er aus den Nachfragen gelernt, was seine Gäste interessiert. "Man sieht die Leute im Dunkeln ja nicht. Aber über das, was zurückkommt, kann ich die Gruppe führen - nicht nur am Himmel entlang, sondern so, dass sie nach Hause gehen und sagen: Das war ein Erlebnis."

Das freut den Planetenführer dann besonders. Denn in den Sternen hat er seine Welt gefunden.

Pro Woche zwei Führungen auf die Ratzinger Höhe, zwei Führungen auf die Winklmoosalm im Sommer. Kosten: 15 Euro pro Person.

