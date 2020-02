Das Areal gehört der Heiliggeistspital-Stiftung (verwaltet vom Sozialreferat der Stadt München), die – weil sie Einnahmen braucht – dort großflächig Kies abbauen will. Der Stadtrat, der darüber zu entscheiden hat, befindet sich in dem Dilemma, den Stiftungszweck (Einnahmen) erfüllen zu müssen. Andererseits: In Zeiten der Klimadebatte und mitten im Wahlkampf etliche Hektar Wald vor den Toren Münchens abholzen? Kommt nicht gut an beim Bürger. Das Thema wurde im Dezember vertagt – auf die Zeit nach der Kommunalwahl.