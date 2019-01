München - Sie sollen in Zufahrtsnähe liegen, am besten von einem Parkplatz- oder Tiefgaragenwächter einsehbar sein oder zumindest videoüberwacht: Frauenparkplätze. Seit den 1990er Jahren gibt es sie bereits, doch in der Straßenverkehrsordnung sind diese speziellen Stellplätze für Frauen nicht verankert.