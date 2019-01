Heimat von Münchens einziger Kriminalbühne

...der Prozess nach dem gescheiterten Hitler-Prozess 1923 in der ehemaligen Kriegsschule in der Blutenburgstraße stattfand? Die Kriegsschule ist bis heute das größte Gebäude, das je in der Straße stand. Es befand sich etwa am Standort der heutigen Grundschule.