Jetzt kann man nur hoffen, dass die Maßnahmen der letzten Wochen weiter konsequent eingehalten werden und die Quarantäne nicht zu früh endet. Sonst kann man alles in die Tonne kloppen. Dann wird es bei uns auch so wie in New York oder Bergamo. Für mich ist diese Zeit enorm lehrreich. Und ich bin mir jetzt noch sicherer, dass Arzt genau der richtige Beruf für mich ist.

Corona? "Ich habe keine Angst, mich anzustecken"

Man hilft Menschen, sie schenken dir ihr Vertrauen – da stellt sich, wenn man später mal auf sein Berufsleben zurückblickt, bestimmt nicht so häufig die Sinnfrage.

Angst mich anzustecken, habe ich nicht. In meiner Altersgruppe kann es zwar auch schwere Verläufe geben, aber es ist selten, dass jemand in Lebensgefahr gerät. Trotzdem schütze ich mich natürlich so gut es geht.

