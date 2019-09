Bogenhausen - Ausverkauf! So war es wochenlang bis Ende Februar 2019 zu lesen, auf den Fensterscheiben von Sport Kaindl an der Ismaninger Straße. Und die vielen Stammkunden waren sich sicher: Das Ehepaar Brigitte und Fredy Kaindl hört nach beinahe 40 Jahren auf. Sie hatten beschlossen, nach Jahrzehnten harter Arbeit kürzer zu treten – und ein Nachfolger war nicht in Sicht. Dabei lag die Lösung so nah. Vielleicht zu nah.