München - Es ist nicht zu glauben, dass auch der Tag von Alfons Schuhbeck nur aus 24 Stunden besteht. Der Traunsteiner mit den Gletscher-Augen scheint omnipräsent und überall gleichzeitig zu sein: am Platzl, das er gastronomisch fast komplett eingeschuhbeckt hat, im Fernsehen, in den Gewürz-, Eis- und Buchläden und der Allianz Arena, wo er die Bayern-Stars fit kocht. Doch so allgegenwärtig der Sternekoch ist – alles wissen die Fans noch lange nicht. Zum 70. Geburtstag tischt Schuhbeck sieben Geheimnisse auf.