MSJ-Aufruf: "Sexuelle Übergriffe geschehen nicht aus Versehen"

Deshalb fordert Michaela Regele von der Münchner Sportjugend die Vereine nun zum Handeln auf, bevor es zu spät ist. Denn wie es in einem MSJ-Aufruf heißt: "Sexuelle Übergriffe geschehen nicht aus Versehen, sondern werden meist gezielt vorbereitet. Bei den Tätern handelt es sich oft um Mehrfachtäter, die sich in der Regel nicht nur an einem Opfer vergehen."