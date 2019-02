"Die Sicherheit nach außen muss absolut gewährleistet sein."

Zweite Hauptrednerin an diesem vom CSU-Ehrenvorsitzenden Theo Waigel und dem Münchner Rechtsanwalt Stavros Kostantinidis vorzüglich organisierten Abend ist CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer. Die zeigt sich auch gleich schlagfertig, indem sie auf Söders Seitenhieb, er habe als Finanzminister das Saarland, die Heimat Kramp-Karrenbauers, mehrfach teilentschuldet, antwortet: "Saarländer haben mit ihrer harten Arbeit in Gruben und Stahlwerken erst dafür gesorgt, dass Bayern in eine Lage kam, das Saarland teilentschulden zu können." Historisch Recht haben in diesem Fall wohl beide.