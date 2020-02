In einer Münchner HVB-Filiale spricht sie ihr Problem an. Doch die Mitarbeiter können ihr nicht weiterhelfen. Verzweifelt wendet sie sich an die AZ. Eine Anfrage in der HVB-Zentrale ergibt, dass es durchaus individuelle Lösungen für solch spezielle Lebenssituationen gibt, was offenbar die Filialmitarbeiter nicht wussten.