Promi-Spritztour zum Starnberger See

Im coolen Fiat 500 Oldtimer BJ 72 in Knallgelb fuhren die beiden von München an den Starnberger See. Und die beiden Ladies genossen den Ausflug sichtlich, wenn natürlich der Ausflug mit Maske und ohne Begrüßungs-Küsschen stattfand: "Wir haben uns dafür mit dem Ellenbogen begrüßt", so Angelika Zwerenz. "Das ist zwar noch etwas ungewöhnlich, aber wir alle müssen uns an diese neue Situation gewöhnen. Wir haben natürlich auch Abstand voneinander gehalten. Aber sonst war alles wie immer: Isabella und ich haben uns wunderbar unterhalten und hatten uns viel zu erzählen, denn wir haben uns schon seit Beginn des Lockdowns nicht mehr gesehen. Wir kennen uns schon seit 15 Jahren. Und als Isabella mich zu dieser Spritztour in ihrem Oldtimer eingeladen hat, habe ich nicht lange überlegen müssen."