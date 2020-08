Viele Kunden versuchen nun, über das Internet schneller das Geld für ihre Tickets erstattet zu bekommen. Genau an diesem Punkt setzen Trickbetrüger an, sie versuchen an die Bankdaten ihrer Opfer mittels der sogenannten Phishing-Methode heranzukommen, eine altbekannte Masche. Neu ist, dass die Täter die Webseiten von Airlines perfekt kopieren und so versuchen, Leute in die Falle zu locken.