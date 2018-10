Polizei schießt auf Mann Geldautomatensprenger gefasst: Ein Tatverdächtiger flüchtig!

Kurz nach dem Einsatz in Germering sei es gegen 3 Uhr in der Früh "ebenfalls im Rahmen von Ermittlungs- und Fahnungsmaßnahmen" zudem in Gilching zu weiteren Festnahmen gekommen. Drei weitere Tatverdächtige seien in einer Wohnung in Gilching festgenommen worden, so der Polizeisprecher. Die Gruppe sei hochprofessionell.

Der Tatort in Germering ist noch abgesperrt. Die Spurensicherung läuft. Hinter dem Feuerwehrauto ist der Crash mit dem Fluchtwagen zu sehen, wie unsere Reporterin vor Ort berichtet.

Weitere Details gibt die Münchner Polizei bei einer Pressekonferenz um 11.30 Uhr bekannt.