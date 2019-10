Dass Kinder in der Krippe krank werden "ist logisch"

Denn, so urteilte die Richterin, die Krippe "trifft keine Aufklärungspflicht dahingehend, dass Kleinkinder, die neu in eine Kita kommen, mit hoher Wahrscheinlichkeit einmal krank werden. Dies ist logisch und allgemein bekannt. Es ist lebensfremd, dass in einer Gruppe von zwölf Kinder und drei Erziehern sich eine Erzieherin sich ausschließlich um (den Sohn) kümmert. Die Eingewöhnung, wie sie die Zeugin geschildert hat, entspricht dem gewöhnlichen Ablauf. So war der Sohn in der Gruppe, lag auf der Tagesdecke und wenn er müde wurde, wurde er auf den Arm genommen oder in der Babytrage getragen."