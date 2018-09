AZ: Herr Stajan, die meisten Eishockeyspieler sind froh, wenn sie ein einziges Spiel in der NHL absolvieren können, Sie haben es auf über 1.000 Einsätze gebracht. Offenbaren Sie uns doch mal das Geheimnis, wie man so einen Meilenstein in der Karriere erreicht.

MATT STAJAN: Die Antwort ist nicht besonders spannend, aber harte Arbeit ist die Grundlage für alles. Und man muss in der Lage sein, sich den wechselnden Anforderungen anzupassen. Nicht jeder Spieler kann ein Goalgetter sein, dem aller Ruhm zufällt. Gerade, wenn man älter wird, muss man seine Rolle finden – und das Beste daraus machen. Das muss man tun, denn es gibt so viele personelle Veränderungen in der NHL. Es ist wie eine Drehtür: rein und raus. Ich habe mich auch nie beschwert. Was gefordert wurde, habe ich aus tiefstem Herzen und mit voller Überzeugung erledigt. Das ist der Grund, warum ich so lange in der besten Liga der Welt gespielt habe. Darauf bin ich auch sehr stolz.