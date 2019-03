"Wir haben 2018 an vielen Stellschrauben gedreht, vieles ausprobiert, viel erreicht, aber auch viel gelernt", sagt Heiko Büttner. Man habe die richtigen Weichen für einen besseren Service gestellt, so der Münchner S-Bahnchef. Es sei aber immer noch sehr viel zu tun. Am Mittwoch hat Büttner deshalb das Handlungsprogramm der S-Bahn für 2019 vorgestellt. So sollen dieses Jahr etwa auch die Bahnhöfe an den Außenästen mit modernen Informationsanlagen ausgestattet werden. An insgesamt 61 Stationen rüstet die Bahn die Anzeigetafeln auf.