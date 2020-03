Fast alle Wertstoffhöfe ab Montag geschlossen

Frank erklärt: "Unser Fokus liegt in Krisenzeiten auf dem geregelten Abtransport der Mülltonnen zuhause." Auch hier falle aktuell wesentlich mehr Müll als üblich an. Die Kommunalreferentin appelliert dazu: "Verschieben Sie nicht zwingend notwendige Erledigungen möglichst auf nach Ostern. Und schmeißen Sie keinen Sperrmüll in Restmülltonnen!"