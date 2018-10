Das inhabergeführte Unternehmen Haus von Beck ist keine unbekannte Größe auf dem Münchner Immobilienmarkt. Es kauft Mietshäuser, Wohnanlagen und Anteile zur Vermietung und Geldanlage. Etwa 50, oft denkmalgeschützte Häuser in Schwabing, im Glockenbachviertel, in Neuhausen oder Giesing gehören dazu. Rund 3.000 Mieter wohnen in Beck-Wohnungen.