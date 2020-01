Münchner helfen Gutes vereint Werte, die immer modern sind

Seniorpartner in School konnte das Büro bereits einrichten

In der Kategorie Senioren gewann der Verein Seniorpartner in School: Dieser bildet Menschen über 55 Jahre kostenlos zu Mediatoren aus, die Grundschülern im Alltag helfen, ihre Streitigkeiten selbst zu lösen. Der Bedarf ist groß, die Mediatoren sind in über 30 Münchner Grundschulen tätig. Vor der Ausbildung verpflichten sie sich, eineinhalb Jahre in dieselbe Schule zu gehen. "Sie bleiben bei uns aber nicht nur anderthalb Jahre, sondern im Durchschnitt fünf", sagte Matthias Kraemer, "weil es auch für sie selbst so erfüllend ist." Der Verein Seniorpartner in School konnte gerade auf der Praterinsel ein Büro in einem Haus beziehen, das eine engagierte Familie elf NGOs zur Verfügung stellt. Dank "Gutes vereint" hat der Verein nun auch die Mittel, das Büro einzurichten.

Im Sommer geht es für einige Reptilien ins Freie

Die Auffangstation für Reptilien, Gewinner in der Kategorie Tiere, kann dank der Mittel von "Gutes vereint" in der Station Riem Außenvolieren an einem Balkon errichten. So können Papuawarane, grüne Leguane und Weißbüscheläffchen künftig ins Freie. In die Auffangstation kommen exotische Tiere, die ausgesetzt oder beschlagnahmt werden – oder mit denen ihre Halter überfordert sind. So wie die Mutter eines Jungen: Der hatte mit ihrer Zustimmung im Internet einen Skorpion bestellt, wie die stellvertretende Leiterin Sabine Öfner erzählt. Die Mutter glaubte, dass es sich um einen Gegenstand aus Acryl handelte. Dann stellte sich heraus: Der angelieferte Skorpion war aus Fleisch und Blut – und hochgiftig. In solchen Fällen, aber auch bei ausgesetzten und beschlagnahmten Tieren springt die Auffangstation ein. Sie pflegt die Tiere und vermittelt sie weiter.

Doch nicht nur die Vertreter der Gewinnervereine konnten sich freuen. Weitere sechs Vereine, die die Jury vorausgewählt hatte, erhielten 500 Euro vom Förderverein der Münchner Bank. Dessen Vorstand Michael Dandorfer hatte beschlossen, dass auch deren wichtige Projekte gefördert werden sollen. Und schließlich wurden auch einige der Spender belohnt: Fünf von ihnen wurden ausgelost und erhielten tolle Preise, die Münchner Unternehmen zur Verfügung gestellt hatten. Nicht zuletzt hier zeigte sich, dass Gutes mehr als nur vereint: Es kann auch viel Spaß machen.