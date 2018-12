Münchner stehen offenbar nicht auf Bio-Bäume

Verkaufen Sie Bio-Bäume?

Nicht mehr. Ich wollte das probieren, denn bio ist immer besser. Ich hatte das groß plakatiert an meinen Plätzen in der Nähe von Bioläden. Die Bäume waren aber 50 Prozent teurer. Ich habe nur eine verschwindend geringe Menge verkauft. Die Pestizide mit denen in Deutschland Nadelbäume in den Plantagen behandelt werden sind zumindest aber nicht stärker als die für Kartoffeln oder Salat.

Geht das Interesse der Münchner am eigenen Weihnachtsbaum in der Wohnung eigentlich zurück?

Nach fünf Jahren Rückgang ist letztes Jahr das Geschäft mit den Christbäumen plötzlich um 15 Prozent explodiert. Der Grund dafür ist mir ein Rätsel, ein echtes Weihnachtsrätsel. Wie es heuer wird, werden wir sehen.

Was stellen Sie eigentlich privat für einen Christbaum auf?

Traditionell ist das eine Nordmanntanne, so 1,80 Meter hoch. Geschmückt ist sie meistens im klassischen Rot. Das gefällt uns gut, auch meinen erwachsenen Kindern. Die Familie kommt fast immer zum Festessen bei uns in Ramersdorf-Perlach zusammen.

Die AZ und Rupi Bauer machen Ihr Weihnachtsfest ein Stückchen günstiger – mit dem Gutschein in der gedruckten Wochenend-Ausgabe können Sie beim Kauf Ihres Christbaums 33 Prozent sparen.

Lesen Sie auch: Münchens neuer Christbaum am Marienplatz: Ja, er steht!