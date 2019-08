München habe eine Fülle von herausfordernden Spezialzuständigkeiten, und ist Sitz von zahlreichen Banken, Kapitalanlage-, Immobiliengesellschaften und Baukonzernen. Deshalb seien die Verfahren in München umfangreicher und anspruchsvoller als anderswo und fordern Richterschaft und Servicebereich ganz immens.

45.000 Seiten Klageschrift, 600.000 Seiten Anlagen

"Die bloßen Zahlen spiegeln das nicht wieder", sagt Schmidt und nennt ein Beispiel: "Die für Kartellverfahren zuständige Kammer hat über 100 Schadensersatzklagen gegen Lkw-Hersteller wegen unzulässiger Preisabsprachen. Das sind fast alles Sammelklagen von immensem Umfang, die aber jeweils nur als ein einziges Verfahren zählen.

In einem dieser Verfahren geht es zum Beispiel um 65.000 erworbene Lkw, allein die Klageschrift hat 45.000 Seiten, das sind 176 Leitzordner, dazu kommen 600.000 Seiten an Anlagen, also Verträge und so weiter. Dies organisatorisch zu bewältigen, bringt die Geschäftsstelle an die Grenze des Belastbarkeit."

Lesen Sie hier das große Interview mit der neuen Präsidentin des Landgerichts.