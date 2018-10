Monatzeder also will nach fast 30 Jahren nicht vom Rathaus lassen. Und offenbar noch das Jubiläum erreichen. In Parteikreisen erzählt man sich sogar die Geschichte, Monatzeder wolle nur deshalb bis zur nächsten Wahl 2020 Stadtrat bleiben, weil er dann die 30-Jahre-Marke erreiche und sein Name dann im Alten Rathaus in Stein gemeißelt wird.