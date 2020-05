München - Drei Veranstaltungen fanden am gestrigen Maifeiertag mit klarem Bezug zum Tag der Arbeit in der Münchner Innenstadt statt: Mit Abstand zueinander und mit Atemmasken ausgestattet zogen Demonstranten vom DGB-Haus in der Schwanthalerstraße über das Sendlinger Tor zum Marienplatz. In der Spitze beteiligten sich nach Polizeiangaben etwa 400 Menschen an der Demo.