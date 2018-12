Im Juni schon hatte BMW die Schließung britischer Werke angekündigt, falls es zu Unterbrechungen in der Lieferkette kommen sollte. In diesem Fall könne der Konzern seine Produkte nicht mehr in Großbritannien produzieren, hatte der für Zollfragen zuständige BMW-Manager Stephan Freismuth der "Financial Times" gesagt. Der Bericht sorgte damals für Aufregung; nur einen Tag später ruderte BMW wieder zurück: Der Konzern denke nicht aktiv über eine Auslagerung der Produktion nach.