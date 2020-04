Wie ging es weiter?

Weil ich in einem Risikogebiet war und weil ich Verantwortung gegenüber meinen Mitarbeitern habe, wollte ich mich am Wochenende in München gleich testen lassen. Das war aber nicht möglich. Die "Drive-through"-Tests waren Leuten vorbehalten, die einen Code vom Gesundheitsamt hatten – das war natürlich zu. Dann ging ich am Montag zu einem befreundeten HNO-Arzt, der den Abstrich machte. Das Ergebnis, das ich erst am Donnerstag bekam, war negativ. Ich hatte ganz leichte Symptome, Schnupfen und Halskratzen.