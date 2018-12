Münchner an der Tabellenspitze Sieg gegen Bamberg: FCBB weiter ungeschlagen in der Liga

In einem spannenden Topspiel siegte der Titelverteidiger beim früheren Serienmeister Brose Bamberg am Sonntag mit 80:75 und geht mit 26:0 Punkten ungeschlagen an der Tabellenspitze ins neue Jahr. "Wichtig ist der Sieg, nur der zählt", sagte Topscorer Nihad Djedovic nach der Partie bei "Telekomsport". Bamberg (18:6) bleibt trotz der dritten Saison-Niederlage auf Rang vier.