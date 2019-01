Nihad Djedovic, der so manche Niederlage an gleicher Stelle noch allzu gut in Erinnerung haben dürfte, sagte: „Es war ein sehr gutes Derby. Wir haben alles umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben.“ Ein bislang seltenes Erlebnis für Djedovic, der mit 15 Punkten auch Bayerns Topscorer vor Petteri Koponen (14) war.