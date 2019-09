Fakt ist: Das Grünwalder Stadion soll saniert und zweitligatauglich gemacht werden. Was der Umbau für den Spielbetrieb bedeutet und wie sich Reiter auch als "roter" Bürgermeister angemessen um die Belange der Löwen kümmern will, erklärt er im Interview, das in der gedruckten Ausgabe der AZ am Donnerstag und später auf az-muenchen.de erscheint.