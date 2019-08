Jennifer Eberle ist auch neu im Viertel. Sie wohnt allerdings nicht hier, sondern arbeitet am Rande der Türme in einem Zahntechniklabor. "Früher war unser Büro in der Lindwurmstraße", erzählt die 21-Jährige. Erst vor kurzem sei das Labor nach Obersendling umgezogen.

Eberle fühlt sich in dem neuen Viertel wohl, auch wenn sie noch so manches aus der Lindwurmstraße vermisst. "Dort gab es viele Möglichkeiten, mittags essen zu gehen. Hier sind das noch deutlich weniger." Die meisten ihrer Kollegen gingen entweder zur Bäckerei zum Essen oder zum Supermarkt am S-Bahnhof. Was Eberle im Vergleich zur Lindwurmstraße schätzt, sind die Ruhe und das viele Grün. "Im Sommer essen wir hier im Park zwischen den Türmen, da ist es oft ruhig und eigentlich auch eher leer."

In der Ferne sieht man noch das alte Siemenshochhaus

In der Tat wirkt das Viertel sehr grün und ruhig. Es ist fast ein bisschen befremdlich, dass weit und breit gar keine Autos fahren. In der Ferne zwischen den Türmen sieht man noch das alte Siemenshochhaus. Viele der Fenster sind mit Holz vernagelt, auch hier sollen bald Wohnungen entstehen. Auch im Wohnturm.

Das alte Siemens-Gelände - Vom Industrie- zum Wohngebiet

Lange Zeit war Siemens der größte Arbeitgeber in München. Nach dem Zweiten Weltkrieg arbeiteten hier fast 50 000 Menschen für den Konzern.



Gerade Obersendling wurde enorm von Siemens geprägt. Auch heute erinnern das Siemenshochhaus, die Siemenssiedlung, die Siemensallee und die Haltestelle Siemenswerke an die Firma. Nach dem Konzern Siemens selbst sucht man hier inzwischen aber fast vergeblich.



Mitte der 90er veränderte sich das Unternehmen und verkleinerte das Werk in Obersendling drastisch. Erst wollte Siemens auf dem Industriegelände selbst Wohnungen errichten, später übernahm ein anderer Bauherr das Projekt und errichtete das heutige Viertel "Südseite".



Es wurden hier fast 1000 neue Wohnungen geschaffen. Auch in Zukunft bleibt die Entwicklung im Viertel spannend: Gegenüber der Neubauten auf der Südseite steht noch das alte Siemenshochhaus. Es ist denkmalgeschützt, jedoch asbestbelastet. Schon seit Jahren sollen in dem Turm Wohnungen entstehen, doch das Projekt ist umstritten. Bis jetzt hat sich noch nichts getan.





