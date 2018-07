"Mein Traum ist es, einmal Ärztin zu werden"

Wiktoria Knapczyk (16): "Ich hätte nie gedacht, dass ich im Quali einen Schnitt von 1,1 schaffe, das macht mich natürlich wahnsinnig stolz. Dabei habe ich Zuhause eigentlich nicht allzu viel gelernt, in der Regel habe ich nur den Stoff wiederholt und im Unterricht gut aufgepasst. Ich bin vor dreieinhalb Jahren aus Polen hierher gezogen, damals habe ich noch kein Wort Deutsch gesprochen. Viel von dem Stoff, der im Quali durchgenommen wird, hatte ich aber schon in Polen gelernt.

Ich werde zum neuen Schuljahr auf die M10 der Simmernschule gehen und will später studieren. Mein Traum ist es, irgendwann einmal Ärztin zu werden, am liebsten Chirurgin. Das wird zwar sehr schwer, aber man muss sich im Leben schließlich Ziele setzen."

"Ich habe immer auf diesen Tag hingearbeitet"

Vanessa Brcina (16): "Ich war ehrlich gesagt sehr aufgeregt und hätte nicht gedacht, dass heute so viele Leute hier sein würden. Auf meinen Abschluss bin ich sehr stolz. Ich war schon seit der ersten Klasse sehr engagiert in der Schule und habe immer viel gearbeitet, auch wenn die anderen Kinder draußen gespielt haben. Es war immer mein Ziel, etwas zu erreichen, das habe ich jetzt geschafft. Es war zwar eine schöne Zeit, aber ich habe während der letzten Jahre eigentlich nur auf den heutigen Tag hingearbeitet. Jetzt bin ich froh, dass es vorbei ist. Jetzt will ich mich weiterentwickeln: Zuerst werde ich auf die Fachoberschule gehen und dort das Fachabitur ablegen, danach würde ich gerne studieren. Wo es mich in der Zukunft hinverschlägt, weiß ich noch nicht. Mein Traum wäre es, im Tourismus zu arbeiten, aber das wird sich zeigen. Ich bin ja schließlich noch jung."

