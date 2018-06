Der IVD rechnet das anhand der Preise für Einfamilienhäuser vor. Demnach nahm das durchschnittliche Einkommen in München zwischen 1995 und 2018 um 46 Prozent zu, gleichzeitig verteuerten sich Einfamilienhäuser aber um 146 Prozent. Eine Schere, die im bayerischen Durchschnitt weit weniger auseinanderklafft.

Auch im Münchner Umland wird es immer enger und teurer

Münchner, die sich trotz guten Einkommens keine Wohnung in der Stadt leisten können, sind in den vergangenen Jahren immer häufiger aufs Umland ausgewichen. Dass die Probleme damit nur bedingt umgangen werden, weiß Lukas Sommer, Makler in Erding: "Die Nachfrage ist extrem hoch. Wir machen die Erfahrung, dass selbst Wohnungen, die vor drei Jahren noch schwer zu verkaufen waren, inzwischen sehr begehrt sind."

Mittlerweile übersteigt auch hier die Nachfrage das Angebot deutlich. Erst kürzlich, berichtet Sommer, habe es bei einem Erdinger Neubauprojekt 350 Bewerbungen auf 15 Reihenhäuser gegeben. "Immer mehr stellen Menschen fest, dass sie sich auch in Erding nichts leisten können und ziehen weiter, nach Taufkirchen oder Dorfen."

S-Bahn-Anbindung muss nicht mehr unbedingt sein

Viele Gemeinden seien mit dem plötzlichen Interesse regelrecht überfordert, so der Makler. "Diese Orte können natürlich nicht die Probleme von München lösen." Ähnliche Erfahrungen macht auch Marleen Hildebrand, Maklerin im Würmtal: "Wir stellen fest, dass Käufer inzwischen bereit sind, auf vieles zu verzichten, zum Beispiel auf eine S-Bahn-Anbindung." Wenn es mit dem Reihenhaus nicht klappe, sind laut Maklerin Familien inzwischen auch bereit auf Wohnungen auszuweichen.

Bleibt die Frage: Was tun? Immobilienexperte Kippes schlägt einen "Methodenmix" aus Nachverdichtung und Aufstockung bestehender Gebäude vor. Auch die Überbauung von Supermärkten und Parkplätzen sei wichtig. "Und es muss mehr Gas gegeben werden bei Werkswohnungen. Es hilft nichts, Arbeitsplätze zu schaffen, wenn man nicht weiß, wo die Mitarbeiter wohnen sollen," so Kippes. In einigen Gemeinden kümmern sich inzwischen die Bürgermeister schon persönlich. "Manche sprechen so inzwischen die Eigentümer von freien Grundstücken gezielt an", berichtet Kippes.

All das, das weiß man auch beim IVD, könne aber lediglich als Tropfen auf den heißen Stein wirken: "So können wir vielleicht eine leichte Linderung erwirken", prognostiziert Kippes. Die Spirale dreht sich also weiter – wenn auch im Moment zumindest ein wenig langsamer.

