EHC-Torschütze Andreas Eder: "Hätte lieber gewonnen"

Am Freitagabend erwischte der SC Bern den besseren Start, legte durch Tristan Scherwey nach 85 Sekunden vor. Der EHC kam danach immer besser in Schwung. In der 14. Minute erspielte sich die Powerplay-Formation um die Neuzugänge John Mitchell, Mark Voakes und Trevor Parkes sehr gute Chancen auf den Ausgleich. Der fiel dann kurz nach Ablauf der SCB-Strafe: Andreas Eder traf per Handgelenkschuss und avancierte so zum ersten Münchner Torschützen der jungen Saison.