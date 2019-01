Der 43-jährige ist polizeibekannt wegen Gewaltdelikten. Deshalb waren seine Daten gespeichert. In der Unterkunft im Kreis Ebersberg, in der er wohnt, ist er öfters wegen Schlägereien aufgefallen. Sein Chef und seine Kollegen beschreiben ihn als fleißigen und engagieren Mitarbeiter. Der 43-Jährige verpackt Obst und Gemüse in einer Firma im Landkreis Erding. Warum er über zwei Menschen herfiel, ist unklar. Der Verdächtige sitzt in U-Haft und schweigt. Bei K 15 ist man sich trotzdem sicher, den richtigen Täter erwischt zu haben.

Die Erstmeldung von 7. Januar 2019

München - Am Samstagmorgen (5. Januar) gegen 7.25 Uhr wurden in Trudering-Riem ein Mann (54) und eine Frau (51) Opfer eines Übergriffs. Die Polizei geht von einem sexuellen Motivation des Täters aus. Der langhaarige Mann war zwischen den Straßen Am Mitterfeld und Teuchertstraße unterwegs, als er gepackt und zu Boden gerissen wurden.

Während der unbekannte Angreifer versuchte den Oberkörper des 54-Jährigen zumindest teilweise zu entkleiden, setzte sich das Opfer heftig zur Wehr. Wie die Polizei berichtet, ließ der Unbekannte erst von dem Mann ab, als er erkannte, dass es sich um einen Mann handelte. Er ergriff die Flucht.

Täter fällt über weibliches Opfer her

Kurze Zeit später, gegen 7.45 Uhr, ging eine 51-Jährige fast an der gleichen Stelle entlang. Wie schon der 54-Jährige zuvor, wurde sie verfolgt und auf den Boden gestoßen. Sie verletzte sich dabei. Der Täter schlug ihr laut Polizei ins Gesicht und berührte sie über der Kleidung im Intimbereich. Die Frau wehrte sich heftig, so dass der Mann von ihr abließ und erneut die Flucht ergriff.

Die Polizei wollte nach dem Mann mit einem Hubschrauber fahnden, der konnte allerdings wegen des Schneegestöbers nicht starten.

Die Ermittler veröffentlichen auf Basis der Aussagen folgende Täterbeschreibung: Männlich, ca. 25 Jahre, etwa 170 cm groß, dunkler Teint, kurze Rastalocken, bekleidet mit einem Anorak und Stiefeln.

Zeugenaufruf: Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der S-Bahn-Station Trudering beziehungsweise "Am Mitterfeld" Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 15, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.