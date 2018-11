München - Im vergangenen Jahr sind 4.091 Kinder und Jugendliche in Bayern aufgrund einer Alkoholvergiftung stationär im Krankenhaus behandelt worden. 278 der Vorfälle passierten in der Stadt München und 74 im Landkreis München. Das teilte die Krankenkasse DAK am Donnerstag in München mit und berief sich auf unveröffentlichte Zahlen des Landesamtes für Statistik.