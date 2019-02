Haidhausen - Der "Ohne"-Laden hält, was der Name verspricht: Hier können Kunden Waren "ohne" Verpackungen einkaufen und somit Verpackungsmüll vermeiden. Die Lebensmittel werden dazu direkt in die Behälter gefüllt, die die Kunden selber mitgebracht haben. So erfolgreich ist das Konzept, das jetzt nach der ersten Filiale in der Maxvorstadt auch ein zweiter Laden in Haidhausen eröffnet hat.