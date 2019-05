Das hat die Allianz pro Schiene in einem Ranking ermittelt. Nur in Mecklenburg-Vorpommern müssen die Menschen noch weiter laufen, um Bus oder Bahn zu erreichen. Gut haben’s allerdings die Schweinfurter. Unter allen Städten und Landkreisen ist hier in Deutschland das dichteste Netz an Haltestellen im öffentlichen Verkehr zu finden.