München Mord, Tatort, ... Krimi-Tipps am Dienstag

20:15 Uhr, ZDFneo, Ein Fall für zwei: Tod eines Piloten

Der Co-Pilot Philip Kleinbölting wird erdrosselt in einem Frankfurter Crewhotel aufgefunden. Seiner schockierten Freundin, der Stewardess Anne Schmitz (Zsa Zsa Inci Bürkle), wird der Mord zur Last gelegt. Sie wird kurz darauf blutverschmiert und verwirrt in der Innenstadt festgenommen. Benni (Antoine Monot, Jr.) und Leo (Wanja Mues) ermitteln im Kollegenkreis ihrer Mandantin rund um den Frankfurter Flughafen.