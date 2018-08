München Mord, Professor T., ... Krimi-Tipps am Dienstag

22:10 Uhr, WDR, Tatort: Martinsfeuer

Kommissar Freddy Schenk (Dietmar Bär) macht sich Sorgen: Kollege Max Ballauf (Klaus J. Behrendt) scheint in letzter Zeit nicht bei der Sache zu sein. Der neue Fall ist schwierig: Im Bunker eines ehemaligen Militärgeländes wurde ein vierjähriger Junge ermordet. Was bedeutet das geheimnisvolle Zeichen, das dem Jungen auf die Bauchdecke geritzt wurde? Die Zeit drängt: "Ich komme wieder im Licht", hat der Mörder mit Blut an ein Fenster geschrieben. Wird er sich beim Martinszug ein neues Opfer holen?