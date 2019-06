München Mord, Mord geht immer, ... Krimi-Tipps am Dienstag

20:15 Uhr, ZDF, Matula: Der Schatten des Berges

Auf seiner Fahrt nach Italien zwingt Matula (Claus Theo Gärtner) ein Motorschaden an seinem klapprigen Kleinbus zu einem unfreiwilligen Aufenthalt in einem Wintersportort. Beim Wandern mit seinem Begleiter, dem Hund "Dr. Renz", entdeckt er einen Toten. Zwar scheint es zunächst so, als sei der Metzger Martin Wiesner bei einem selbst verschuldeten Kletterunfall ums Leben gekommen, doch schon bald kommen Matula Zweifel an der Unfall-Theorie.