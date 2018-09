30 Polizisten und USK greifen ein

Um den Angreifer abzuwehren, setzten die beiden Polizisten Pfefferspray ein. Doch es zeigte bei dem 48-Jährigen nicht die geringste Wirkung. Ein Hinweis, dass der Münchner möglicherweise unter Drogen stand.

Die Polizisten forderten Verstärkung an. Insgesamt zehn Streifenwagen und ein Trupp des USK rückten in der Schillerstraße an – 30 Beamte.