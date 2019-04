Doch Jackson weiß natürlich, wie schwer es wird, die Serie noch einmal zu drehen. Fünf verletzte Leistungsträger, der Kräfteverschleiß – allein in den Playoffs absolvierten die Red Bulls 328 Minuten mehr als die Adler – und die schlechte Chancenverwertung machen ihm zu schaffen. Drei Tore in vier Finalspielen sind eben nicht meisterwürdig.

Letzter Auftritt von EHC-Kapitän Wolf?

Am Mittwoch probierte er es mit einer kompletten Reihenumstellung – auch dieser Kniff verpuffte. Die Aura des Erfolgs, sie scheint Jackson verlassen zu haben. Glauben will man das beim EHC noch nicht. "Es ist noch nicht vorbei", sagt Kapitän Michael Wolf, der nach dieser Saison seine Karriere beenden wird, "wir werden alles daran setzen, ein sechstes und ein siebtes Duell zu erzwingen. Wir haben eine Mannschaft auf dem Eis, die alles tun wird, um Mannheim zu schlagen."

Für Wolf, dem in dieser Saison erst ein Playofftor gelang, könnte die Partie am Freitag die letzte seiner Laufbahn sein. "Ich möchte natürlich nicht auswärts aufhören", sagte er. "Obwohl, ich revidiere meine Aussage, ich will auswärts aufhören, aber nicht am Freitag." Sondern nach drei Siegen am Dienstag, mit dem Pokal in der Hand. Es wäre eine Geschichte, die gut zu Wolf passen würde. Und erst Recht zu Jackson, dem Don.