Auch in Berlin, Hamburg und Köln konnten aufmerksame Zuschauer jeweils 10.000 gewinnen. In Berlin am Comeniusplatz war ein Mann am Schnellsten, innerhalb vier Minuten staubt er das Geld ab. Auch in Hamburg an der Apostelkirche und in Köln am Hansaplatz waren die Geldkoffer nach fünf Minuten vergeben. In München dauert es am längsten, bis die 10.000 Euro vergeben waren.