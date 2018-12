München - Ein erst 18 Jahre alter deutscher Jungstar hat ALBA Berlin ins Halbfinale des deutschen Basketball-Pokals geworfen und Titelverteidiger FC Bayern München ausgeschaltet. Mit 15 Punkten hatte Top-Scorer Jonas Mattisseck beim 78:70-Erfolg der Berliner am Sonntag beim Double-Sieger einen großen Anteil am Viertelfinal-Sieg und dem ersten Ausrufezeichen in dieser Saison. Für die Münchner, die noch in der Woche zuvor in der Bundesliga 83:81 gegen ALBA gewannen, war es die erste Pflichtspiel-Niederlage in dieser Saison gegen ein deutsches Team.