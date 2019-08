Platzt in Bayern bald die Immobilienblase?

Obwohl das Risiko einer Blase bei Eigentumswohnungen in München als eher hoch eingeschätzt wird, gibt es weit gefährdetere Gebiete: In bayerischen Landkreisen, wie im Unterallgäu, Schwandorf und Mühldorf am Inn ist die Lage laut Bericht "kritisch". Das liege vor allem daran, dass in den letzten Jahren viele Wohnungen gebaut worden sind. Zur Berechnung der Blasengefahr haben sich Experten verschiedene Faktoren angeschaut, zum Beispiel den Unterschied zwischen Jahresmiete und Kaufpreis.