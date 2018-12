München - Dass es auch Polizisten mit den Verkehrsregeln nicht immer so genau nehmen, berichtete die AZ bereits: In der Innenstadt verhinderten Kriminalpolizisten, die Zivilfahrzeuge in der Fußgängerzone in der Augustinerstraße geparkt hatten, eine Adventsaktion: Der Packerlbus des MVV kam nicht durch, die Münchner warteten vergeblich darauf, ihre Einkäufe am Adventssamstag zwischenlagern zu können.