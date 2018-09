Müllproblem in der Flutmulde: Es gibt zu wenig Abfalleimer Eine Landshuterin räumt auf

Doch nicht nur die fehlenden Mülleimer seien das Problem, auch die Unachtsamkeit der Menschen, glaubt die 28-Jährige. "Wer nicht so sehr auf sich selbst achtet, dem ist auch oft die Umwelt egal."

Es mangelt an Aufklärung und Umweltbewusstsein

Es müsste grundsätzlich das Umweltbewusstsein der Menschen geschärft werden. Dafür fehle es aber noch an Aufklärung. "Die Kinder lernen von ihren Eltern und von ihrem Umfeld und irgendwann schalten sie, was richtig und falsch ist." Es müsste gesellschaftliche Norm werden, Müll nicht in die Umwelt zu werfen.

Dabei würden auch entsprechende Gesetze helfen. "Wenn Plastiktüten 25 Cent kosten, denkt man dreimal darüber nach, sie zu kaufen." Das sei ein guter Ansatz, findet die Landshuterin, aber man könne noch viel mehr machen. "Zum Beispiel denjenigen bestrafen, der Müll in die Umwelt wirft. Wildpinkler werden ja auch bestraft. Und mit dem Geld könnte man Vereine unterstützen, die sich für den Umweltschutz einsetzen", schlägt sie vor.

Lisa Kiesewetter versucht selbst, Müll zu sparen und auf Plastik zu verzichten. "Ich bin aber auch keine Göttin und schaffe es auch nicht immer. Ich bin auch nicht perfekt. Aber man sollte auf die Umwelt achten und Gutes tun, um sie so lange wie möglich zu erhalten", sagt sie.

Eine super Sache findet die Landshuterin die Unverpackt-Stationen in Bioläden oder Einweggeschirr aus Bambus, das sich selbst wieder abbaut. "Es bewegt sich was, aber es ist noch zu wenig", sagt sie.

Das Müllproblem werde auch nicht von heute auf morgen verschwinden. Es müssten mehr Leute mobilisiert werden, den Abfall zu entfernen. Das koste zunächst Überwindung. "Viele denken sich vielleicht, wieso soll ich etwas aufheben, was ein anderer weggeworfen hat. Aber der Müll liegt da und gehört da nicht hin. Bei sich zuhause würde man ihn ja auch aufheben - egal, wer ihn hingeworfen hat."

Durchweg positive Reaktionen und Lob bekam die 28-Jährige für ihre Müllsammelaktion auf Facebook. Während sie aber sammelte, schauten die meisten Passanten einfach weg. Nur eine Frau sei auf sie zugekommen und sagte, dass sie die Aktion gut finde.

Wenn Lisa Kiesewetter nun eine Woche nach ihrem Müllsammeln über die Wiese läuft und wieder Plastikdeckel und anderen Unrat findet, macht es sie traurig. Gleichzeitig kribbelt es in ihren Fingern, erneut Müll sammeln zu gehen. "Das war sicher nicht das einzige Mal." Bis dahin wünscht sich die Landshuterin, dass mehr Mülleimer aufgestellt werden und ihre Mitmenschen die Augen öffnen und bewusster mit unser aller Umwelt umgehen.

Weitere Infos zum Umweltschutzunternehmen "Ozeankind" und deren Clean Ups gibt es auf der Facebook-Seite www.facebook.com/ozeankind.